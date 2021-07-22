سيارة مستعملة لكل موظف أجنبي.. تعرف على الحالات المعفاة من "القيمة المضافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حددت تعديلات قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، عددًا من السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة.

وجاءت أبرز الخدمات والسلع المعفاة على النحو التالي:

أعفت المادة (28) من قانون القيمة المضافة، كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون واللازمة لأغراض التسليح للدفاع عن الأمن القومي، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.

المادة (30) من قانون القيمة المضافة، أعفت الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفقًا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات.

الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج، واشتملت المادة (27) من قانون القيمة المضافة على إعفاء.

العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

ما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين من البعثات الدبلوماسية، وحدد المادة (26) من قانون القيمة المضافة بأن يعفى من الضريبة.