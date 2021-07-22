غدا.. بدر الحج يزين سماء الوطن العربي بنسبة 99% أثناء الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

يرصد بسماء الوطن العربي، القمر في طور البدر، غداً الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ثالث أيام التشريق، حيث سيكون مضاء بنسبة 99.7% بنور الشمس ومشاهدا طوال الليل.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيكون حجمه الظاهري كبيراً عندما يكون قريب من الأفق ولونه محمر برتقالي وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار، لذلك لن يرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق، لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا جدًا جنوبًا على قبة السماء، بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل تقريبا مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس السبت.

وأشارت إلى أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس وسيحدث هذا صبيحة السبت 24 يوليو عند الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت السعودية (02:36 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وتابعت: يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.