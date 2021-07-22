السعودية.. أرامكو تعترف بتسرب بيانات خاصة بالشركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقرت شركة الطاقة السعودية أرامكو مساء اليوم الخميس بتسرب بيانات خاصة بالشركة عبر أحد المتعاقدين ، مؤكدة في ذات الوقت ان هذا التسرب لا يؤثر على كافة عملياتها الرسمية.

أرامكو السعودية قالت في بيان لها إن علمت مؤخرا بتسرب غير مباشر لحجم معين ومحدود من بياناتها التي يحتفظ بها متعاقدون خارجيون ، مشددة أن تسريب البيانات لم ينتج عن اختراق لأنظمتها وليس له تأثير على عملياتها، وستستمر الشركة في الحفاظ على أمنها السيبراني القوي.

وأرامكو التي تعد أكبر شركة طاقة في العالم لم ترد على طلب للإجابة حول احتمال تعرضها لهجوم الكتروني أو طلب فدية.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم كانت عرضة للانتقاد بسبب ضعف بناها التحتية، ما جعلها هدفا للهجمات الإلكترونية في الماضي.

وعام 2012 كانت أرامكو من بين الشركات التي تعرضت لهجوم من فيروس “شمعون” القادر على اتلاف المعلومات على الاقراص الصلبة للحواسيب، في أسوأ هجوم الكتروني استهدف السعودية حتى اليوم.