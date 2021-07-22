منحة فرنسية لتونس.. 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات التونسية أنها ستتلقى 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا مقدمة من فرنسا، مما سيرفع عدد الجرعات الممنوحة إلى أكثر من مليون، بالإضافة إلى معدات طبية وأوكسجين.

وذكرت الرئاسة التونسية عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك” أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، السيد جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونية الذي كان محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسي”.

وتابعت أن رئيس تونس نوه خلال اللقاء “بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تجسدت، مؤخرا، عبر إرسال فرنسا لمعدات وتجهيزات طبية متنوعة وجرعات لقاح وكميات من الأوكسيجين لدعم جهود تونس في مواجهة تفشي فيروس كوفيد-19”.

وذكرت الرئاسة التونسية أن “السيد جون باتيست لوموان أفاد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بتجديد التعبير عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب التونسي في هذا الظرف الصحي الاستثنائي. وأعلن بالمناسبة عن قرار بلاده منح تونس دفعة جديدة بـ 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وهو ما سيرفع في عدد الجرعات الممنوحة إلى ما يفوق مليون جرعة، وذلك فضلا عن معدات طبية وأوكسجين ستصل اليوم الخميس”.