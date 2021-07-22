الإمارات تنفي المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫بيجاسوس

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

نفت دولة الإمارات، المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫بيجاسوس، وأكدت أنها ليس لها أساس وهي كاذبة بشكل قاطع.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إن "المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمين بمراقبة استهداف الصحفيين والأفراد ليس لها أساس من الأدلة وكاذبة بشكل قاطع.