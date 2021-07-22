الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "قمع" "تظاهرات سلمية.



واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العقوبات الجديدة على كوبا "ليست إلا البداية".

وقال، في بيان، إن "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي"، مندداً "بشكل واضح بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، إن "الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم"، واعدةً بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم "سعيهم إلى الديمقراطية".