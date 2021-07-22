شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 سجيناً وإصابة العشرات في أعمال شغب بالإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 21 سجينا حتفهم، خلال أعمال شغب في سجنين بالإكوادور.

وقال مكتب المدعي العام في بيان اليوم: إن 13 نزيلا لقوا حتفهم في سجن كوتوباكسي، بينما قُتل ثمانية نزلاء في سجن بجواياكيل، مشيراً إلى أن العشرات من السجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة، أصيبوا في أعمال الشغب التي وقعت أمس الأربعاء.

من جانبها ذكرت الشرطة المحلية، أنه لم تتضح أسباب اندلاع أعمال الشغب في البداية، مشيرة إلى أن عدداً من السجناء فرّوا من سجن كوتوباكسي وتم اعتقال 61 منهم.