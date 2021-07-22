نائب يدعو الى الاسراع في حسم ملف النازحين بـ'آليات انسانية'

وقال الدهلكي في بيان صحفي، إن "الحريق الذي اندلع اليوم في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، والذي ادى الى وقوع ضحايا بينهم أطفال، هو نقطة سوداء جديدة تضاف الى عشرات النقاط السابقة في جبين الجهات التنفيذية المعنية بمعالجة هذا الملف".واضاف الدهلكي أن "ملف النازحين حاولنا مرارا وتكرارا ابعاده عن الجوانب السياسية والمزايدات من هنا وهناك ونادينا كثيرا بالتصدي له وايجاد معالجات حقيقية له ضمن الاطار الانساني البحت لانهاء معاناة تلك العوائل وتعويضهم عن سنين الهوان التي عاشوها في تلك المخيمات التي تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة، لكن دون اصغاء من الجهات ذات العلاقة".

ودعا الى "اهمية الاسراع في حسم هذا الملف بآليات انسانية"، محذراً من "خطورة الاستمرار في آلية المعالجات السابقة العقيمة والتعنت السياسي المقيت والتي اثبتت فشلها واثرها السلبي الكارثي على تلك العوائل".