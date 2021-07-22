بحضور عقيلة صالح.. إيطاليا تحتضن محادثات إنقاذ انتخابات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن أن روما ستستضيف محادثات لإنقاذ انتخابات 24 ديسمبر المقررة في ليبيا.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المحادثات التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، والتي وصفتها بالحاسمة في "إنقاذ" الانتخابات الليبية، على إثر فشل محادثات الحوار السياسي الليبي بجنيف للوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.



وبحسب ما علمته وكالة "نوفا"، ستشهد هذه اللقاءات حضور شخصيات رفيعة المستوى في المشهد الليبي أمثال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.



فشل الحوار

وفشل الملتقى السياسي الليبي بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم، وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس"، إذ أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

خطة بديلة

من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي دراسة وإعداد خطة بديلة تحسبا لفشل الحوار، حيث أعلن مجلس النواب الليبي أنه يعد قانونا لانتخاب الرئيس القادم مباشرة من الشعب ديسمبر المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جنيف.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر المقبل.