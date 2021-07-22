العراق.. تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء كورونا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق الخميس، أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18 ألفاً و101 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة انه تم تسجيل 8106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و526 الفاً و843 اصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7257 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و 386 ألفاً و331 حالة.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و218 ألفاً و518 شخصاً.