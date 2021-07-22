شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، إن عدد ضحايا فيضانات الأنهار والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي زاد إلى 37 قتيلا، فيما اعتُبر ستة آخرون في عداد المفقودين.

وذكر مركز مواجهة الأزمات البلجيكي، الذي ينسق عمليات الإنقاذ والإغاثة، إن خبراء الشرطة حددوا حتى الآن هويات 32 من القتلى، فيما أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 160 في غرب ألمانيا.

وأضاف المركز البلجيكي، أنه من بين 473 اعتبروا في عداد المفقودين، هناك ستة لم يتم حتى الآن العثور عليهم، مبيناً: "توجد مؤشرات على احتمال أن يكون بعضهم على قيد الحياة، لكن من المؤسف أن هناك احتمالات قوية جدا بأن آخرين غيرهم سوف يُضافون إلى عداد القتلى".

وفي ألمانيا، لاقى أكثر من 170 شخصا حتفهم في فيضانات الأسبوع الماضي، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ أكثر من نصف قرن، واعتبر آلاف في عداد المفقودين.