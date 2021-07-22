شكرا لقرائتكم خبر عن عدد وفيات كورونا في الجزائر يتجاوز 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الجزائر4000 بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم الخميس، 14 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف وثمان حالات وفاة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها تسجيل 1208 إصابات جديدة بانخفاض 13 حالة عن يوم أمس، ليصح بذلك مجموع الإصابات 158 ألفا و.213 كما أشارت إلى تماثل 761 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 108 آلاف و.537 فيما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.