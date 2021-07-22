شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 400 إصابة جديدة بالأردن و543 في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأردن اليوم تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 763106 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 745551 حالة شفاء بعد تسجيل 468 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9929 حالة.

وسجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.