شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض غرامة على تويتر للتقاعس عن حذف محتوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة تاس للأنباء أن محكمة روسية فرضت اليوم الخميس غرامة قدرها 5.5 مليون روبل (74409.80 دولار) على شركة تويتر الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وجاء الحكم وسط أزمة أوسع نطاقا بين روسيا وشركات التكنولوجيا العملاقة إذ تسعى موسكو لإجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في روسيا وتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في خوادم على أراضيها.