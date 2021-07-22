قائد القوات الجوية الإثيوبية: إنجاز الملء الثاني لسد النهضة كان تحديا بالنسبة لبلادنا داخليا وخارجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قائد القوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلما مرداسا، اليوم الخميس، إن "الجيش مجهز جيدا بالأسلحة اللازمة لحماية سد النهضة ونعمل على قدم وساق لتأمينه طوال الوقت".

واعتبر أن "إنجاز الملء الثاني لسد النهضة كان تحديا بالنسبة لبلادنا داخليا وخارجيا"



وأضاف مرداسا، في تصريحات إعلامية، أن بعض الأطراف (لم يسمها) لا تريد ازدياد قدرات بلادنا بين دول المنطقة.

وكشف أن بعض الأشخاص من الداخل (لم يسمهم) بذلوا جهودا حثيثة مع أطراف خارجية لوقف بناء سد النهضة وإثبات عدم جدواه.

وأكد أن ما وصلت إليه إثيوبيا حتى الآن في مشروع سد النهضة يثبت أن الحكومة والشعب قادران على تحقيق أهدافهما.