جنازة تحت الحراسة.. "زوما" خارج السجن مؤقتا لتوديع شقيقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سُمح لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، بمغادرة السجن بدوافع إنسانية لحضور جنازة شقيقه الأصغر اليوم الخميس.

وقالت الحكومة الجنوب إفريقية إن زوما - الذي أشعل سجنه هذا الشهر أسوأ أعمال عنف في جنوب أفريقيا منذ سنوات، عاد إلى السجن بحلول العصر.

وبحسب "رويترز" فإن زوما كان يرتدي سترة داكنة وقميصا أبيض وهو يسير محاطا بأفراد أسرته من منزله إلى بيت شقيقه المجاور في نكاندلا بإقليم كوازولو ناتال.

على مقربة من المكان، قام جنود بدوريات حراسة فيما تمركزت عربات من الجيش والشرطة على الطريق.

وحُبس زوما في سجن إستكورت منذ تسليم نفسه في السابع من يوليو تموز لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء القضاء. ويقع السجن في كوازولو ناتال.

والخميس، أكدت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني، ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا لـ337.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح بعد الاضطرابات التي أذكاها الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.

والثلاثاء أرجأت محكمة في جنوب أفريقيا، محاكمة زوما، على خلفية اتهامات، بالفساد لمدة 3 أسابيع.

ومن المقرر الآن إجراء المحاكمة في العاشر من أغسطس/آب المقبل.

ويواجه زوما اتهامات بالفساد وغسل أموال والتزوير، على خلفية صفقة أسلحة تقدر بالمليارات.

ونفى الرئيس السابق هذه التهم، وحاول بلا جدوى إسقاط القضية.

ويواجه زوما عقوبة السجن لمدة 25 عاما حال الإدانة.

واستقر الوضع الأمني عقب نشر أكثر من 25 ألف جندي.