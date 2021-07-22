خوزستان الإيرانية تشيع أحد ضحايا "احتجاجات العطش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على وقع أنغام موسيقى حزينة، شيع أهالي مدينة "إيذه" الواقعة شرق محافظة خوزستان، أحد ضحايا الاحتجاجات ضد نظام إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، إن "حشوداً كبيرة شاركت في مراسم تشييع هادي بهمني البالغ من العمر 17 عاماً، والذي قتلته قوات الأمن بمدينة إيذه شرقي محافظة خوزستان خلال مشاركته بالاحتجاجات السلمية التي تطالب بتوفير المياه".



وقالت منظمات حقوقية إيرانية إن بهمني لقي مصرعه مساء الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته بالاحتجاجات جراء إطلاق النار عليه مع مجموعة محتجين.

ولم تعترف السلطات الإيرانية حالياً سوى بمقتل اثنين من المحتجين، فيما قالت المعارضة الإيرانية إن ثمانية محتجين لقوا حتفهم في احتجاجات المياه.

وأعلنت الشرطة الإيرانية عن مقتل ضابط وإصابة 14 من قوات الشرطة بجروح خلال احتجاجات اندلعت في مدينة معشور العربية بمحافظة خوزستان مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال علي شمخاني أن جميع المعتقلين الذين شاركوا في احتجاجات خوزستان خلال الأيام الأخيرة ولم يرتكبوا أعمالاً إجرامية سيتم الإفراج عنهم سريعاً.

من جانبه، اتصلت الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بحاكم محافظة خوزستان قاسم سليماني دشتكي، وقال له وفق ما نشره بيان لمكتبه الإعلامي إن "الحكومة هي الآذان الصاغية للمحتجين والمعترضين وعلينا أن نحذر من عدم الاستماع للاحتجاجات المطلبية بسبب تصرفات بعض المندسين والخارجين عن القانون".