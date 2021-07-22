"حميدتي" يدعو إلى وحدة الصف لبناء السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى وحدة الصف ولم الشمل لبناء الوطن.

وقال قائد قوات الدعم السريع "إننا في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيراً".



وأضاف خلال زيارته إلى منطقة كدباس بولاية نهر النيل اليوم الخميس، أن الاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبيلة، لن يساعد في تقدم البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن التوافق والاتفاق يمثل أساسا لتجاوز كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وشدد على توافر كل عوامل النهضة والنجاح في السودان، لافتا "نختلف في الرأي ونتفق في الوطن".

وأشار إلى أن "هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجدداً، ويجب أن نستثمرها جيداً، وأن نترك جانبا مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معاً لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة".

وأكد ان المكون العسكري في الحكومة الانتقالية على توافق تام، وعلى المدنيين خاصة قوى الحرية والتغيير ترك الخلافات والتوافق فيما بينها.

وطالب دقلو بمضاعفة الجهود وتطوير العمل في مجالات: الزراعة والبساتين والصناعات التحويلية وفي مجالات التعدين وغيرها من المجالات التي تمتاز بها ولاية نهر النيل، وأشار إلى أن الإنتاج هو المخرج الوحيد لهذه البلاد.