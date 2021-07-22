شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينعقد الأحد لأخذ الرأى النهائى فى قانون الرى ويحيل 60 تقريرا للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل، ففي الجلسة العامة يوم الأحد، المقبل، يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يناقش خلال الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، يحيل 60 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وهى:

زيادة الحضانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما -محافظة سوهاج.

ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحى المرج – محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبى.

إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوى على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية – محافظة الدقهلية.

سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة.

إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

تحويل رصف الشوارع بمركزى أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك- محافظة الشرقية.

إنشاء كوبرى مشاه فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية.

مد مترو الانفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الاسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية.

إحلال وتجديد مدرسة نيده الإبتدائية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوى – محافظة دمياط.

إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية – مركز البدارى – محافظة أسيوط.

إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستى عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات – 15 مايو – محافظة القاهرة.

إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

إنشاء صرف صحى لقرية الشوارفى التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ.

إنهاء الحيز العمرانى لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا- حى المرج – محافظة القاهرة.

إنشاء عدد 60 وحدة اسكان بدوى بتجمع قرية أبو صويرة وتجمع الوادى بمدينة رأس سدر- محافظة جنوب سيناء.

رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

تحسين وإصلاح مداخل مدينة كفر شكر – محافظة القليوبية.

توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهرى (مدينة نصر) – محافظة القاهرة.

رصف طريق أبو حسان العواسجة – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

إعادة تطوير شارع عثمان أباظة (السبع بنات) بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة – محافظة الإسكندرية.

رصف مدخل عزبة راشد بطول نحو (2كم) زمام مركز ميت سلسيل – محافظة الدقهلية.

إنشاء كوبرى مشاة أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشى البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

إنشاء كوبرى مشاه بمدخل مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

ترخيص وتشغيل المخزن الاستراتيجى للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بنى غالب – مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط.

تحويل مقر ومبانى المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى تتبع المراكز الطبية المتخصصة.

إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزى- مدينة الخصوص- محافظة القليوبية.

تحويل بنك الدم من تخزينى إلى تجميعى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

تدعيم الوحدة الصحية بقرية كوم الأطرون- مركز طوخ- محافظة القليوبية بمركز أسنان مطور، جهاز أشعة تليفزيونية، جهاز أشعة سينية، كشك ولادة، جهاز فحص السمع لحديثى الولادة.

تحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبى نموذجى- محافظة الشرقية.

إنشاء نادى رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

تنجيل أرض ملعب مركز شباب الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

إنشاء ملعب بمركز شباب أولاد علم وتحويله من مركز نوعى إلى مركز شباب دائم بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

إنشاء إدارة شباب بمجلس قروى العسيرات – محافظة سوهاج.

إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلى – محافظة الإسكندرية.

إضافة قطعة الأرض من الناحية الشرقية لنادى السيالة الرياضى – محافظة الإسكندرية لإنشاء ملاعب بالصورة المناسبة.

تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى لتكون مركز شباب – محافظة الإسكندرية.

توفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية- محافظة الشرقية.

إحلال وتجديد دورة مياه مسجد القن الكبير بعزبة القن- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

إحلال وتجديد مسجد جمعية تنمية المجتمع المحلى المسمى بالمسجد الصغير على نفقة الوزارة- قرية البجلات- منية النصر- محافظة الدقهلية.

سرعة بناء المساجد المغلقة على مستوى الجمهورية وفرشها وعمل الصيانة لها.

إنشاء مجمع إسلامى متكامل بمسجد الصفا حى التعمير الغربى- مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

إحلال وتجديد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

توفير التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات محافظة مطروح.

بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.

تغطية (300م) من ترعة الفلفة الجديدة – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

تغطية ترعة أم الطبول أمام مجلس مدينة البلينا – محافظة سوهاج.

وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، يواصل مجلس النواب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.