بيان لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس حول قضية التجسس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

علقت مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ، على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة".

وقال المتحدث باسم المجموعة: " في ضوء الحملة الإعلامية التي تم التخطيط لها وتنظيمها بشكل جيد مؤخرا بقيادة منظمة "Forbidden Stories"وبدفع من مجموعات المصالح الخاصة، وبسبب التجاهل التام للحقائق، تعلن إن إس أوأنها لن تستجيب بعد الآن لاستفسارات وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".

وتابع المتحدث قائلا، " القائمة ليست قائمة بأهداف أو أهداف محتملة لبيجاسوس.. الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة إن إس أو.. أي ادعاء بأن اسما في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف بيجاسوس أو هدف بيجاسوسالمحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ".

وتابعت "إن NSO ID شركة تكنولوجيا. نحن لا نقوم بتشغيل النظام، ولا يمكننا الوصول إلى بيانات عملائنا.. ستحقق إن إس أو بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلنا دائما، وستغلق النظام عند الضرورة".