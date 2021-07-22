تعطل مواقع تابعة لوسائل إعلام ألمانية

تعطلت مواقع تابعة لوسائل إعلام ألمانية اليوم من أبرزها موقع صحيفة"بيلد"، وذلك في آخر حوادث تعطل المواقع الإخبارية التي بدأت في أوروبا منذ أسابيع.
ولا يعرف سبب العطل حتى الآن، إلا أن الجهات المختصة في ألمانيا تحاول حل المشكلة.
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