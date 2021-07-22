مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية

حذرت نقابة المستشفيات في لبنان الخميس من «كارثة صحية» جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات، في وقت تشهد البلاد موجة تفش جديدة لفيروس كورونا

يشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية متمادية، رجّح البنك الدولي الشهر الماضي، أن تكون من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم، منذ عام 1850، شحّاً في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وأعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في بيان الخميس، أن «مشكلة كبيرة تواجه القطاع، إذ يتعذر على المستشفيات الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، في ظل انقطاع الكهرباء مدة لا تقل عن 20 ساعة في اليوم».

وحذرت النقابة أن «عدداً من المستشفيات مهدد بنفاد هذه المادة خلال ساعات، مما سوف يعرض حياة المرضى للخطر»، مطالبة المسؤولين بـ«العمل فوراً على حل هذه المشكلة تجنباً لكارثة صحية محتمة».

يواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة، في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما يجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.