طالبان تعلن سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، أن سبعة من عناصر حركة طالبان قتلوا وأصيب 13 آخرين في عملية للقوات الأفغانية بدعم من سلاح الجو في هلمند، في حين أكدت طالبان أن قواتها سيطرت على منطقة المرجة الاستراتيجية بولاية هلمند.

وقال المتحدث الرسمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه الرسمي على توتير- إن القوات الأفغانية هربت من المنطقة ومقر الشرطة، وإن الحركة استولت على عدد كبير من الأسلحة والسيارات والذخيرة.

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة باتت تسيطر على 90% من الحدود الأفغانية مع دول الجوار.

وأضاف الناطق باسم طالبان، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن مقاتلي الحركة يسيطرون على كامل الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وكثفت طالبان عملياتها العسكرية منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في مايو/أيار الماضي، ويتوقع أن يكتمل في نهاية الشهر المقبل، وقد استطاعت الحركة السيطرة على مناطق واسعة ومعابر حدودية وطوقت مدنا.

طالبان تسيطر على نصف المقاطعات

من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي إن قرابة نصف المقاطعات الأفغانية أصبحت تحت سيطرة حركة طالبان، في حين صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن تركيز بلاده منصب على منع عودة خطر تنظيم القاعدة، وإمكانية تصدير الإرهاب من أفغانستان إلى أميركا.

وقال الجنرال ميلي في مؤتمر صحفي إن طالبان لم تسيطر بعد على أي من عواصم المقاطعات الـ34 في أفغانستان، وأشار إلى أن سيناريو سيطرة الحركة على البلاد كاملة مطروح ضمن سيناريوهات أخرى كثيرة.

وذكر المسؤول العسكري الأميركي أن أكثر من 200 مقاطعة من أصل 419 أصبحت خاضعة حاليا لسيطرة طالبان، وكان ميلي نفسه صرح آخر الشهر الماضي أن الحركة تسيطر على 81 مقاطعة، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن طالبان اكتسبت “زخما استراتيجيا” في هجماتها في أنحاء أفغانستان، إلا أن انتصارها غير مضمون إطلاقا.

وأرجع الجنرال ميلي الزخم الذي اكتسبته طالبان في الميدان إلى التوجه الذي تتخذه القوات الأفغانية، التي قال عنها إنها “تلملم حاليا صفوفها وتركز جهودها على التخلي عن المناطق غير المأهولة، لأن أولويتها حماية المناطق المأهولة والمدنيين”.