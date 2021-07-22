فلسطين.. وفاتان و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وفاتين، و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و228 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضا.