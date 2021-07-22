شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 81 وفاة و8106 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الى 18 ألفا و 101حالة وفاة.

وأوضح تقرير يومي للوزارة انه تم تسجيل 8106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق الى مليون و526 الفا و843 اصابة جديدة.

وذكر التقرير انه تم تسجيل 7257 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و386 ألفا و331 حالة.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و218 ألفا و518 شخصا.