دماء جنوب أفريقيا.. ارتفاع قتلى الاضطرابات لـ337

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا لـ337.

وكان عدد القتلى أمس الأربعاء 276 شخصا.



واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح بعد الاضطرابات التي أذكاها الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.

والثلاثاء أرجأت محكمة في جنوب أفريقيا، محاكمة زوما، على خلفية اتهامات، بالفساد لمدة 3 أسابيع.

ومن المقرر الآن إجراء المحاكمة في العاشر من أغسطس/آب المقبل.

ويواجه زوما اتهامات بالفساد وغسل أموال والتزوير، على خلفية صفقة أسلحة تقدر بالمليارات.

ونفى الرئيس السابق هذه التهم، وحاول بلا جدوى إسقاط القضية.

ويواجه زوما عقوبة السجن لمدة 25 عاما حال الإدانة.

واستقر الوضع الأمني عقب نشر أكثر من 25 ألف جندي.

