الامارات.. ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نعى ديوان الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا أرملة المغفور له الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ووالدة الشيخ محمد وصلاح بن سلطان بن أحمد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.



وفيما يلى نص البيان..

"بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا التي وافتها المنية ظهر اليوم.

ويتقدم ديوان حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، وأن يرحمها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".