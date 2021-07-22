شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مستهدفات تنموية لقطاع الاتصالات أبرزها التوسع فى المناطق التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبلور الرؤية التنموية لقطاع الاتصالات حول توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل أدوات الخلق اقتصاد ربحى قائم على المعرفة، ولتصبح مصر مركزا رائدا فى البرمجة ونظم الاتصالات وتقنية المعلومات في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .

واتفاقا وهذه الرؤية وانطلاقا من ضرورة رفع كفاءة هذا القطاع وتعزيز طاقته والبنية الأساسية المادية والبشرية ، يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآتي :

1- تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات

2- تنمية صناعات الاتصالات والمعلومات وتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة وتنمية حصة المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة من إجمالي المنتجات الصناعية

3- التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار .

4- تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية.

5- رفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتطوير الأنظمة القائمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وكمستهدفات كمية في المدى المتوسط ، يصبو القطاع التحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025 :

1- رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5 ٪ مقابل مستهدف 2.6 % متوقع العام المالي الماضي 2020/2021 .

2- زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار ، مقابل المستهدف العام الخطة 21/22 وقدره 3.5 مليار دولار .

3- زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5 ٪ مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2.5%.