نجدة بغداد تحصي واجباتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من القبض على متهم بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة حي النصر من قبل دوريات نجدة الرشاد، فيما تمكنت زوارق وغواصي النجدة النهرية من انقاذ شخص قام برمي نفسه من أعلى جسر الشهداء الى داخل النهر بقصد الانتحار".واضافت انه "تم ضبط 5 سيارات "عليها إشارة حجز" ضمن مناطق متفرقة، فضلا عن ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل".

واشارت المديرية الى انه "تم القبض على ٩ متسولين، و 7 مخمورين يعترضون سبيل المارة"، موضحة انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

