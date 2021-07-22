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انت الان تتابع خبر بينهم عراقي.. بريطانيا تعاقب خمسة اشخاص متهمين بالفساد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الخميس، عن معاقبة خمسة اشخاص متهمين بالفساد على مستوى العالم بينهم شخص عراقي.
وقالت السفارة في وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان "المملكة المتحدة اعلنت قرارها بمعاقبة خمسة افراد متورطين يقضايا فساد على مستوى العالم".
واضافت انه " ومن احد الاشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم مواطن عراقي متورط بقضايا فساد".
وفيما يلي نص الوثيقة:-
واضافت انه " ومن احد الاشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم مواطن عراقي متورط بقضايا فساد".
وفيما يلي نص الوثيقة:-