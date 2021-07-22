بينهم عراقي.. بريطانيا تعاقب خمسة اشخاص متهمين بالفساد

وقالت السفارة في وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، ان "المملكة المتحدة اعلنت قرارها بمعاقبة خمسة افراد متورطين يقضايا فساد على مستوى العالم".

واضافت انه " ومن احد الاشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم مواطن عراقي متورط بقضايا فساد".



وفيما يلي نص الوثيقة:-