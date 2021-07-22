اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في السليمانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ، إن "مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق في عدد من الخيم"، مبيناً أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي".

وأشار المصدر إلى أن "الحريق أودى بحياة طفل وإصابة آخر كحصيلة أولية"، مؤكداً أن الأطفال من سكنة محافظة صلاح الدين ناحية يثرب وأطراف الدجيل".



وبيّن المصدر أن "فرق الاطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم".

يشار إلى أن مخيم أشتي في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة وأغلبها بسبب تماس كهربائي وسوء إدارة المخيم.

