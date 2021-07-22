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اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في السليمانية

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني ، اليوم الخميس ، باندلاع حريق في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية، مشيراً إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ، إن "مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية شهد اندلاع حريق في عدد من الخيم"، مبيناً أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي".

وأشار المصدر إلى أن "الحريق أودى بحياة طفل وإصابة آخر كحصيلة أولية"، مؤكداً أن الأطفال من سكنة محافظة صلاح الدين ناحية يثرب وأطراف الدجيل".


وبيّن المصدر أن "فرق الاطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم".

يشار إلى أن مخيم أشتي في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة وأغلبها بسبب تماس كهربائي وسوء إدارة المخيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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