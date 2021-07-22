طالبان تبتلع أفغانستان.. 90% من الحدود بقبضة الحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الناطق باسم طالبان إن الحركة تسيطر على 90% من حدود أفغانستان حيث تقود هجوما متزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية.

ولم يتسن التحقق من هذه التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الحركة لوسائل إعلام روسية.



وأضاف ذبيح الله مجاهد لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية أن "الحدود الأفغانية مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران، أي قرابة 90 في المئة، تحت سيطرتنا".

وتشير تقارير ميدانية إلى أن أفغانستان مقبلة على محطة فارقة جديدة بتاريخها الحديث، وسط ترجيحات بسقوطها بيد طالبان.

وزاد من هذا التوجه تأييد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، لفرضية سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان.

واستسلم المئات من القوات الأفغانية لطالبان وتخلوا عن معداتهم التي قدمتها الولايات المتحدة وفروا، في بعض الأحيان إلى البلدان المجاورة، في الوقت الذي حققت فيه الهجمات المضادة التي شنتها الحكومة الأفغانية نجاحًا محدودًا.

في الأثناء، يدرس البنتاجون عدة مواقع خارج أفغانستان يمكن أن ينقل إليها آلاف المترجمين بانتظار حصولهم على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.

لكن بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، كانت تفاصيل الأماكن التي سيذهبون إليها وعملية الإجلاء قليلة، مع حديث بايدن فقط عن أن رحلات الترحيل ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر إلى منشآت أمريكية موجودة خارج الولايات المتحدة القارية أو في بلدان أخرى.

وتشن الحركة عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان؛ حيث سيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدنا، مع قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.

ودعت نحو 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان هذا الأسبوع طالبان، إلى "إنهاء عاجل" لهجماتها، التي تتعارض مع ما تعلنه الحركة لجهة نيتها التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع.