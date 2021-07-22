عقوبات بريطانية على نجل رئيس أفريقي.. والسر مايكل جاكسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت بريطانيا عقوبات الخميس على ابن رئيس غينيا الاستوائية ألفا كوندى لإهداره ملايين الدولارات التي أنفقها على عقارات فاخرة.

كما شملت قائمة مصروفاته أيضاً طائرات خاصة ودفع 275 ألف دولار لشراء قفاز ارتداه مايكل جاكسون خلال أول جولة غنائية له.

وامتدت قائمة العقوبات البريطانية لتشمل 4 آخرين أحدهم العراقي نوفل حمادي السلطان.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب العقوبات الجديدة على تيودورو أوبيانج مانجو نائب رئيس غينيا الاستوائية لإهداره أموال الدولة.

وقالت بريطانيا إن أوبيانج شارك في "ترتيبات تعاقدات فاسدة وطلب رشوة لتمويل إنفاقه ببذخ بما لا يتفق مع مرتبه الرسمي كوزير في الحكومة".

وأضافت أنه دفع 100 مليون دولار لشراء عقار في باريس و38 مليون دولار لشراء طائرة خاصة كما اشترى يختا فاخرا وعشرات السيارات الفاخرة بعضها من سيارات فيراري وبنتلي وأستون مارتن.

كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت إنه اشترى مجموعة من تذكارات مايكل جاكسون من بينها قفاز مغطى بالكريستال ثمنه 275 ألف دولار ارتداه جاكسون في أول جولاته الغنائية.