الرئيس المصري يبحث تطوير منظومة الصناعات البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات (لورسن) الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

ويعد لقاء السيسي مع بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهري، حين جرى استقبال الأخير الاثنين 31 مايو الماضي، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكل جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".