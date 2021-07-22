عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاق على سياسة لجوء أوروبية موحدة بأنه يعتبرتحدياً مهماً.



وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنه "لم يتم النجاح حتى الآن في وضع سياسة لجوء موحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ووصفت المستشارة ذلك بأنه عبء ثقيل على الاتحاد الأوروبي ولابد من حله، لافتة إلى أن كثيراً من مهربي البشر لازلوا يعملون.

وجاءت هذه التصريحات لميركل اليوم في المؤتمر الصحفي الاتحادي، ومن المتوقع أن يكون ذلك آخر ظهور لميركل من هذا النوع وهي في منصب المستشارة، إذ لن تترشح ميركل ثانية للمنصب في الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر(أيلول) المقبل.