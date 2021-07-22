شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. وزير الدفاع البريطاني يزور فيتنام لتعميق الشراكة المستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يزور وزير الخارجية البريطاني بن والاس هانوي اليوم الخميس، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للتعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة وفيتنام و"تعميق الشراكة المستقبلية"، وفقاً لبيان صادر عن السفارة البريطانية.



وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه خلال الزيارة، وهي الأولى لوزير دفاع بريطاني لفيتنام، اجتمع والاس مع نظيره الفيتنامي الجنرال فان فان جيانغ.

وركزت المباحثات على العلاقات الدفاعية الثنائية، بما في ذلك الأمن البحري.

وأفاد البيان بأن والاس "رحب بدعم فيتنام لطلب المملكة المتحدة لتصبح شريك حوار لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، ما يفتح الطريق لمزيد من التعاون الدفاعي في منطقة جنوب شرق آسيا".