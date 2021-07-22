ماليزيا..تسجيل 13 ألفاً و34 حالة إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الخميس تسجيل 13 ألفاً و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 964 ألفا و918.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن ولاية سيلانجور هي الأعلى في حالات الاصابة بواقع 6049، تليها العاصمة كوالالمبور بواقع 1611 حالة.

كما تم تسجيل 134 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى .7574

كما تم الإعلان عن تعافي 8436 من بين المصابين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 815 ألفاً و293.