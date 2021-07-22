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السعودية.. تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و15 وفاة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس "" و15 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة وتعافي 1386 حالة.

 

وقالت الوزارة في إحصائية حول مستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية وبثتها وكالة الأنباء السعودية /واس/ إن عدد الحالات النشطة بلغ 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.

 

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 514446 حالة وعدد حالات التعافي 495650 حالة ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة الى 8130 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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