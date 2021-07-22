ليبيا.. تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 376 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 376 شخصا وتسجيل 13 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 298 إصابة و261 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 227 ألفاً و433 شخصاً، بينهم 39 ألفاً و259 حالة نشطة، ووفاة 3322 شخصاً.

وحذّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيراً إلى أنّ معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.