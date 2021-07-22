بالصور.. تشغيل تجريبي لحديقة "درة النيل" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهات بفتح حديقة بلازا درة النيل، والتي يتوسطها النصب التذكاري للشهداء للتشغيل التجريبي.

وقال اللواء أشرف عطية، إن فتح درة النيل للمواطنين والأسر يأتي لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بالهواء الطلق.

ولفت المحافظ إلى أن حديقة وبلازا درة النيل، جرى تأمينها بشركة أمن متخصصة، وستضم 4 تماثيل كبرى، و 4 شاشات عرض بلازما، بجانب أن بها 24 برجولة خشبية متنوعة المساحات، وأعمدة ديكورية مصممة على التراث المعماري الأسواني ومقاعد موزعة في جميع أنحائها، علاوة على أن المسطحات الخضراء تغطي 6٠٪ من مساحة الحديقة تشمل الورود والزهور والنباتات والأشجار، فضلاً عن ساحات انتظار للسيارات تسع 200 سيارة لإتاحة الفرصة أمام العائلات والأسر لزيارة البلازا.