توافد المواطنين والزوار على شواطئ جنوب سيناء في ثالث أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد شواطئ جنوب سيناء، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين والزوار، اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إن شاطئي القمر، والفيروز من أكبر الشواطئ بمدينة طور سيناء، ويجري توفير كافة الخدمات بهما إضافة إلى أن الدخول مجاني.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن شواطئ مدينة الطور ومنطقة حمام موسى تستقبل يوميًا المئات من المواطنين والزوار القادمين من محافظات مختلفة، في فصل الصيف وليس خلال الأعياد والمناسبات فقط.

وفي مدينة رأس سدر توافد عشرات المواطنين من المدينة، إضافة إلى استقبال العديد من الرحلات السياحية اليومية.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة استقبلت اليوم نحو 45 رحلة سياحية من كافة المحافظات المصرية، كما شهدت شواطئ المدينة توافد العشرات من المواطنين، وجرى توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين في جميع الشواطئ، فضلًا عن قيام عمال النظافة برفع القمامة حفاظًا على نظافة الشواطئ.

وفي مدينة سانت كاترين قال اللواء طلعت العناني، إن المدينة استقبلت على مدار أسبوع 4320 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى الزائرين المصريين، للاستمتاع بأجوائها، وزيارة المعالم السياحية بها.

وأوضح رئيس المدينة أن حركة السياحة الداخلية تنعش سانت كاترين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقرار غلق المدارس والجامعات، ويجري تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق، والالتزام بالعمل بنسبة تشغيل 70%، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم المستمر.