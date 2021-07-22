محافظ الأقصر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي جسدت اصطفاف الشعب والجيش المصري العظيم لإعلاء راية الوطن وحققت لمصر الاستقلال والتحرر الكامل والتخلص من الاستعمار والتبعية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.