روحاني يتحرك لاحتواء احتجاجات العطش.. ورئيسي يدخل على الخط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلن الرئيس حسن روحاني عن إرسال نائبه الأول إلى محافظة خوزستان جنوبي البلاد، التي تشهد احتجاجات متواصلة بسبب أزمة المياه، ، فيما عقد الرئيس المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي اجتماعا خاصا لدراسة أوضاع المحافظة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إنه أمر نائبه الأول رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومته، إسحاق جهانغيري، بالتوجه يوم غد الجمعة إلى محافظة خوزستان.

وأضاف روحاني في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، أن ”الاحتجاج حق للناس لكننا نفصل أهل خوزستان عمن يرددون شعارات خاطئة“، في إشارة إلى الهتافات التي أطلقها المحتجون ضد مسؤولي النظام، بينهم المرشد علي خامنئي، في الاحتجاجات.

وزعم روحاني أنه ”في ظل هذه الأجواء التي تشهدها محافظة خوزستان، قد يحمل أحد السلاح ويقتل المواطنين“، في محاولة منه لتبرير قيام قوات النظام بقتل اثنين من المحتجين في مدينة الأهواز.

وأوضح الرئيس الإيراني: ”وافقنا على جميع الخطط المتعلقة بمحافظة خوزستان بسرعة، وقد أمرت النائب الأول لي بالذهاب إلى خوزستان شخصيا غدا“.

وتابع روحاني: ”يجب ألا نسمح للأعداء بإساءة استخدام احتجاجات الشعب، والحكومة تخدم أهالي خوزستان بكل قوتها“.

ووفقا لتقارير حقوقية، وبيانات المعارضة الإيرانية، فإن مناطق جنوب غرب إيران ذات الغالبية العربية تعاني من التهميش الحكومي، وتشكو من نقص الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء.

رئيسي يجتمع لدراسة أوضاع خوزستان

من جانبه، عقد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اجتماعا مع بعض المسؤولين بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، لدراسة الأوضاع في خوزستان.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن رئيسي قوله خلال الاجتماع الخاص لحل أزمة المياه في خوزستان: ”لا يجب أن ننتظر الحكومة الجديدة لتبدأ؛ لأننا جميعا على دراية بقضايا ومشاكل خوزستان“، مضيفا: ”لدينا عدة مقاطعات في البلاد تحتاج إلى معالجة خاصة لأوضاعها“.

ومن المقرر أن يتسلم إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية، مطلع آب/أغسطس المقبل، بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي.

وتسبب انقطاع المياه والكهرباء المستمر في إيران، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الطقس، في احتجاجات في مناطق متفرقة من إيران، لكن الاحتجاجات في خوزستان انتشرت منذ الأسبوع الماضي، وما زالت مستمرة.

وأكد مسؤولون في خوزستان حتى الآن مقتل شابين من المتظاهرين، لكنهم نسبوا ذلك إلى ”مثيري الشغب“ و“الانتهازيين“، لكن تقارير غير رسمية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص في الاحتجاجات التي اندلعت، منذ مساء الخميس الماضي.

كما اعترفت السلطات الإيرانية، أمس، بمقتل ضابط شرطة وإصابة 14 آخرين في محافظة خوزستان؛ خلال احتجاجات شعبية ليلية.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تردد هتافات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي دعا المسؤولين في الحكومة للإسراع بمعالجة مشكلة أزمة المياه في خوزستان.