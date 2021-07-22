فيديو.. قتيل وإصابات في انفجار “غامض” وسط مدينة غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

لقي فلسطيني مصرعه وأصيب 10 آخرون، صباح الخميس، في انفجار “غامض” وقع بمبنى في سوق شعبي قديم وسط مدينة غزة ولم تتضح أسبابه، بحسب وزارة الداخلية في غزة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في الانفجار في “سوق الزاوية بمدينة غزة”.

ولم تعرف أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من طوابق عدة، بحسب البزم الذي أشار إلى أن “فرقة هندسة المتفجرات في الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة”.

وأصدر رئيس حكومة حماس عصام الدعاليس، تعليماته للجهات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية؛ للتعامل السريع مع انفجار سوق الزاوية، والتحقيق في ملابسات الانفجار.

وأفاد الدعاليس، بأنّه تلقينا تقارير ميدانية حول أداء الطواقم العاملة في إخماد الحريق وإنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض، كما استمعنا لتقرير من وزارة الصحة حول حالة المصابين والاسعافات المقدمة لهم.

وأضاف، أنه تابعنا منذ اللحظات الأولى الحادث الأليم الذي وقع صباح يوم الخميس في سوق الزاوية بمدينة غزة، الناتج عن انفجار أسفر عن وفاة مواطن وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة وأضرار مادية كبيرة.

وتوجه بالتعزية لذوي ضحية الانفجار، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أننا أصدرنا توجيهات بإجراء تحقيق مهني للوقوف على أسباب الانفجار ومنع تكراره، والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية.

وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء كبيرة من المنزل وإلحاق أضرار واسعة في المنازل والمحال التجارية المجاورة، بحسب شهود عيان ومصوري “فرانس برس”.