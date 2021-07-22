ميركل لا تستبعد اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن معدل الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا حادا خلال الأيام الأخيرة، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات وقائية إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.

وقالت ميركل في مؤتمرها الصحفي السنوي الذي يعد الأخير لها في منصب مستشارة ألمانيا: “إن معدل الإصابة آخذ في الارتفاع مرة أخرى، وازداد في الأيام الأخيرة بشكل مثير للقلق، ويرجع ذلك إلى تغشي سلالة “دلتا”.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن هذا يتطلب مزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الأقنعة الواقية، واحترام التباعد الجسدي، وحثت المواطنين على التطعيم بشكل أكثر فعالية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أنه كلما تم تطعيم المزيد من المواطنين، زادت الحريات التي يتمتع بها جميع سكان البلاد، وبالتالي يعني تجنب إجراءات تقييدية إضافية.

وقالت ميركل إنه من غير المستبعد إدخال تدابير إضافية في حال تواصلت زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، بحسب “نوفوستي”.