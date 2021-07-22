أول تعليق لرئيس وزراء إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في أول تعليق له على الملء الثاني لسج النهضة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن الملء الثاني للسد لن يؤدي لأي ضرر على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف أبي أحمد، عبر تغريدة على تويتر: “إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على نهر أباي في العشرين من يوليو 2021، وكما وعدتكم سلفا في التاسع من يوليو، لقد قامت أثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب”.

وتابع: “أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك”.

وكانت إثيوبيا أعلنت، الاثنين، أنها حققت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء سد النهضة المطل.

وقال مسؤول إثيوبي لوكالة فرانس برس: “تمّت عملية الملء الأولى العام الماضي. تمّت الثانية اليوم. السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة”.

وشكّل مشروع سد النهضة مصدر خلاف منذ أطلقته إثيوبيا عام 2011.

وترى كل من السودان ومصر بأنه يمثّل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.

وأخفقت محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وعملياته، فيما طالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزّانه الضخم إلى حين التوصل إلى اتفاق.

واجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لمناقشة المشروع، رغم أن إثيوبيا وصفت الجلسة لاحقا بأنها تشتيت “غير مفيد” عن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وبدأ ملء الخزان العام الماضي فيما أعلنت إثيوبيا في يوليو 2020 أنها حققت هدفها المتمثّل بملء 4.9 مليارات متر مكعّب. وكان الهدف بأن يضيف موسم الأمطار العام الحالي 13.5 مليار متر مكعّب.

وبات هناك ما يكفي من الماء الآن لتثبيت أول محرّكين وتشغيلهما، ما من شأنه أن يسمح للمشروع ببدء إنتاج الطاقة لأول مرة، وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته نظرا إلى أنه غير مخوّل الإدلاء بصريحات لوسائل الإعلام.

وقال المسؤول: “لا يمكنني تحديد الموعد لكننا سنولّد قريبا الطاقة باستخدام هذا المخزون الضروري”.