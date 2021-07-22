‫الصين تفرض العزل الصحي على ملايين الأشخاص في مدينة نانجينغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

فرضت السلطات الصينية المختصة إغلاقاً على مدينة نانجينغ شرقي البلاد، ومنعت السكان من مغادرتها إلا بعد إظهارهم نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة “التايمز”.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات فرضت إغلاقا على مدينة نانجينغ، البالغ عدد سكانها، 9.3 مليون نسمة، عقب اكتشاف 17 حالة إصابة بكورونا بين عمال النظافة في المدينة.

وأعلنت السلطات في مدينة نانجينغ أنها ستجري اختبارات فحص كورونا لجميع سكانها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحالات التي جرى تأكيد إصابتها قد كشفت خلال الفحوصات الروتينية التي تجرى على العمال والموظفين في مطار المدينة.

وحتى يوم الثلاثاء، كان قد جرى عزل أكثر من 157 شخصًا كانوا اختلطوا مع المصابين.

وبين عشية وضحاها، أعلنت السلطات في المدينة أنه لا ينبغي لأحد مغادرة مغادرتها ما لم يتمكن من تقديم نتيجة اختبار سلبية للفيروس خلال الـ 48 ساعة الماضية، طالبة من الجميع عدم السفر إلا للحالات القصوى.

وقد جرى نشر نقاط التفتيش في جميع أنحاء المدينة مرة أخرى للتحقق من درجة حرارة الجسم، فيما جرى إلزام الصيدليات تسجيل بيانات أي شخص يشتري عقاقير خافضة للحرارة.

وحرصت المدينة على منع التجمعات العامة، وإغلاق أماكن الترفيه المغلقة، فيما جرى إيقاف المدارس الصيفية والجامعات الحكومية حتى إشعار آخر.