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النمسا تبدأ خطة حذرة لتخفيف قيود كورونا

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الدمام - شريف احمد - بحثت الحكومة النمساوية اليوم خلال اجتماع مع خبراء الفيروسات سبل اتخاذ إجراءات تشديد جديدة في مكافحة انتشار طفرة "دلتا" من فيروس كورونا .

وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي فى تصريحات له اليوم الخميس أنه بدأ اليوم تطبيق قواعد جديدة في البلاد تشمل تخفيف تدابير كورونا في جميع الولايات الفيدرالية باستثناء العاصمة فيينا " مركزالاصابات الجديدة بالطفرة " .

واشار موكشتاين الى الغاء شرط الكمامة خلال التسوق فى جميع الولايات باستثناء العاصمة كما تم فرض اختبار " بي سي أر " اجباريا على السائحين موضحا أنه فى حالة عدم انخفاض الاصابات الجديدة سيتم اللجوء الى إجراءات التشديد مجددا .

وذكر الوزير أن الاحصائيات تشير الى أن حوالي ثلث الإصابات الجديدة تحدث بين المصطافين العائدين من الاجازات مرجحا توسيع قائمة مناطق المخاطر لتشمل المزيد من البلدان والمناطق فى الأسابيع المقبلة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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