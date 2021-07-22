شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تبدأ خطة حذرة لتخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت الحكومة النمساوية اليوم خلال اجتماع مع خبراء الفيروسات سبل اتخاذ إجراءات تشديد جديدة في مكافحة انتشار طفرة "دلتا" من فيروس كورونا .

وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي فى تصريحات له اليوم الخميس أنه بدأ اليوم تطبيق قواعد جديدة في البلاد تشمل تخفيف تدابير كورونا في جميع الولايات الفيدرالية باستثناء العاصمة فيينا " مركزالاصابات الجديدة بالطفرة " .

واشار موكشتاين الى الغاء شرط الكمامة خلال التسوق فى جميع الولايات باستثناء العاصمة كما تم فرض اختبار " بي سي أر " اجباريا على السائحين موضحا أنه فى حالة عدم انخفاض الاصابات الجديدة سيتم اللجوء الى إجراءات التشديد مجددا .

وذكر الوزير أن الاحصائيات تشير الى أن حوالي ثلث الإصابات الجديدة تحدث بين المصطافين العائدين من الاجازات مرجحا توسيع قائمة مناطق المخاطر لتشمل المزيد من البلدان والمناطق فى الأسابيع المقبلة