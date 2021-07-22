الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكوادر الصحية سجلت 8106 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت، أن "مجموع الوفيات اليومية بلغ 81 حالة وفاة، فضلا عن شفاء 7257 مصاب".



وأشارت الوزارة الى، ان " الذين تلقوا اللقاح 20819 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي الذين تلقوا اللقاح 1218518".