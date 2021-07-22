الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بعد مغادرة مشعر منى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

بدأ حجاج بيت الله المتعجلون بأداء طواف الوداع، بعد أن غادروا مشعر منى بعد زوال شمس اليوم الخميس ورمي الجمرات الثلاث.



وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحجاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره.

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها ٢٥ مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار، إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع